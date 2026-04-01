Посол России в Турции провел встречу с гражданами РФ в Анкаре

Посольство России в Турции сообщило о встрече посла Сергея Вершинина с россиянами. Главной темой обсуждения в Анкаре стала защита прав и интересов постоянно проживающих в Турции граждан РФ.

​В ходе беседы было подчеркнуто, что помощь находящимся в Турции россиянам и забота об их благополучии входят в число основных направлений работы дипломатов. Особое внимание посол уделил необходимости защиты законных прав граждан, а также патриотическому воспитанию молодежи.

​В посольстве отметили, что встреча прошла в доверительной атмосфере. Дипломаты и собравшиеся россияне наметили шаги для дальнейшего взаимодействия на территории Турции и обсудили подготовку к ряду совместных событий, включая предстоящее празднование Дня Победы.

"3 апреля посол России в Турции Сергей Вершинин провел встречу с активом соотечественников в Анкаре. Он акцентировал внимание, что среди приоритетных задач российской дипмиссии - помощь своим соотечественникам, забота об их благополучии, защита прав и интересов постоянно проживающих в Турции российских граждан, а также воспитание молодежи"

– Посольство РФ в Турции