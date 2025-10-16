Полтора десятка демонстрантов отправили под арест в Грузии

Суд в Грузии арестовал 14 человек за участие во вчерашней акции протеста в Тбилиси. Они признаны виновными в перекрытии движения в центре города.

Тбилисский городской суд отправил 19 октября под арест 14 человек, принимавших участие в протестной акции в Тбилиси. Об этом пишут грузинские средства массовой информации.

Всем задержанным предстоит находиться под арестом от 5 до 8 суток. Одним из них оказался ведущий оппозиционного телеканала "Формула" Вахо Саная. Его арестовали на 6 суток.

Ранее МВД Грузии сообщило, что задержало в административном порядке 14 демонстрантов, перекрывших движение транспорта на проспекте Руставеле.

Напомним, ранее на этой неделе парламент республики принял поправки в законодательство, ужесточающие правила проведения митингов.