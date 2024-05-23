Вестник Кавказа

Погибших в ходе перестрелки полицейских похоронили в Дагестане

Погибших в ходе перестрелки полицейских похоронили в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сотрудников полиции, погибших накануне в Махачкале, похоронили. Проститься с ними пришли работники городской администрации и местные жители.

В Дагестане состоялись похороны двух сотрудников полиции, погибших во время вчерашней перестрелки. Об этом рассказали в администрации Махачкалы.

"Похороны прошли вчера. Их похоронили в районах, откуда они родом. Одного - в Карабудахкентском районе, а другого - в Тляратинском районе"

– глава пресс-службы администрации Гаджимурад Сагитов

Он подчеркнул, что сотрудники администрации вместе с местными жителями пришли выразить соболезнования родным и близким правоохранителей.

Накануне несколько человек совершила нападение на полицейских в Махачкале. Они угнали служебную машины и попытались на ней скрыться, однако были уничтожены. В результате инцидента погибли два полицейских. Ранения получили два правоохранителя и трое гражданских.

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