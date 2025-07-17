Поезд Таганрог-Симферополь будет ходить с дополнительными вагонами

Первая в России частная транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс", осуществляющая железнодорожные пассажирские перевозки в Крым, приняла решение добавить в состав "Таврия" дополнительные вагоны.

Поезд № 483/484 "Таврия" (Таганрог - Симферополь) на радость туристам стал длиннее – в состав добавили пять вагонов из-за повышенного спроса на билеты, сообщает Telegram-канал первой в России частной транспортной компании "Гранд Сервис Экспресс".

Пока мера временная – "удлиненный" состав, в котором стало на 4 купейных и 1 плацкартный вагоны больше, будет ходить да середины сентября, пока длится высокий летний сезон: из Симферополя - по 17 сентября, а из Таганрога - по 18 сентября в дни отправления поезда, пояснили в компании.

Впрочем, если такая компоновка состава будет востребована отдыхающими дольше, то компания продолжит выпускать на линию более вместительную "Таврию", заверили в компании.