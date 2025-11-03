Вестник Кавказа

Поезд с пшеницей для Армении пересек азербайджано-грузинскую границу

© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Товарный поезд, который везет казахстанскую пшеницу в Армению транзитом через Азербайджан, перебрался через границу Азербайджана с Грузией.

Грузовой поезд с партией пшеницы, который направляется через Азербайджан в Армению, уже находится в Грузии.

Состав из 15 вагонов с зерном пересек азербайджано-грузинскую границу сегодня. В данный момент он едет по территории Грузии.

Стоит напомним, что ранее, 21 октября, в рамках госвизита в Казахстан президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку отменяет все ограничения, которые действовали ранее на транзит грузов в Армению.

