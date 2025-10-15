Подразделения безопасности могут появиться на горнолыжных курортах в России

Российские горнолыжные курорты могут получить достаточно широкие полномочия для обеспечения безопасности на своей территории.

Владельцев горнолыжных курортов в России наделят рядом прав, чтобы они могли эффективно обеспечивать свою безопасность, рассказала замглавы комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко.

По ее словам, власти установят новые правила, в соответствии с которыми руководство курортов сможет самостоятельно устанавливать порядок и останавливать туристов-нарушителей.

Костенко уточнила, что из множества разных предложений было выбрано то, согласно которому горнолыжные комплексы смогут формировать особые подразделения по безопасности. Такие структуры будут, в частности, вести борьбу с черными инструкторами, по вине которых могут пострадать туристы, причем ответственность за это падает в итоге на владельцев курорта.

Парламентарий указала, что типовые правила утверждены в Минэкономразвития, внес их комитет Думы по туризму. Согласно им, курорты имеют право вести видеонаблюдение, запрашивать документы у гостей, ограничивать их доступ в случае сопротивления и т.д.

"На их основе каждый горнолыжный комплекс может установить свои правила. Но поскольку это будет уже федеральный уровень, то мы сможем ввести административную ответственность за их нарушение"

– Наталья Костенко

Замглавы комитета отметила, что при этом курорты будут обязаны не нарушать права человека.