Подозреваемый в причастности к атаке ХАМАС на Израиль задержан в США

Выходец из Сектора Газа попал в США более года назад. Его подозревают в причастности к нападению ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года.

В Соединенных Штатах задержан мужчина, подозреваемый в причастности к атаке радикальной группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Об этом информирует американский Минюст.

Задержание выходца из Сектора Газа произошло в штате Луизиана.

В ведомстве отметили, что 7 октября позапрошлого года подозреваемый вооружился, собрал еще людей и пересек вместе с ними границу еврейского государства, чтобы помочь ХАМАС совершить террористическую атаку.

В США он попал в сентябре 2024 года, предоставив при подаче документов на визу недостоверные данные. В частности, он не сообщил, что был частью военного крыла Демократического фронта освобождения Палестины.

Напомним, 7 октября 2023 года бойцы ХАМАС проникли на территорию Израиля из Сектора Газа и атаковали ближайшие к границе населенные пункты. В результате тех событий были убиты 1,2 тыс израильтян, еще более 250 попали в плен.