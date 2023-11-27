Подарок на Новый год: мужчины и женщины назвали желаемое

Что подарить мужчине на Новый год? Опрос показал, что их интересуют товары для ремонта и спорта. Что подарить женщине? Идеальным подарком станет путешествие.

Участники опроса рассказали, что хотели бы получить в качестве новогоднего подарка.

"Мужчины на Новый год чаще мечтают получить деньги, инструменты для строительства и ремонта, а также товары для спорта и активного отдыха. Женщины же в подарок на Новый год чаще хотят получить путешествие, сертификат на обучение и украшения"

– результаты исследования

При этом самым популярным ответом стали деньги - каждый пятый россиянин предпочел бы получить их в подарок, чтобы самостоятельно приобрести что-то приятное.

Чуть меньше людей мечтает о путешествии - 18%, чаще это люди старше 45 лет. Третий по популярности ответ - электроника, гаджеты интересуют молодежь до 34 лет, следует из результатов исследования SuperJob, передает РИА Новости.