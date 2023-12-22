Вестник Кавказа
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Год Дракона 2024: когда наступает, в чем встречать и каким он будет 

Екатерина Винник
Зеленый дракон
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Год Дракона в 2024 году наступит 10 февраля. Китайский Новый год в большей или меньшей степени отмечают по всему миру, в том числе по-своему в России. О символах и цветах Нового года по китайскому календарю - подробнее в этом материале. 

2024 Год какого Дракона

10 февраля 2024 года начинается Год Зеленого Деревянного Дракона. Каким будет год в Китае определяют в рамках собственной системы знаков зодиака, которая не совпадает с западной. Китайский год проходит под знаком одного из следующих 12 животных:  

  1. Крысы
  2. Быка 
  3. Тигра 
  4. Кролика
  5. Дракона
  6. Змеи
  7. Лошади
  8. Козы 
  9. Обезьяны 
  10. Петуха 
  11. Собаки
  12. Свиньи 
Кролик
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кролик, символ китайского 2023 года, уступит место Деревянному Дракону в 07:00 утра 10 февраля: именно в это время начинается новолуние в Китае, с которого и ведет отсчет новый год в китайской традиции. Продлится год Дракона до 29 января 2025 года. 

Цвета года Дракона 

Цвет животного года определяется в рамках китайской системы летоисчисления под названием ”Земные ветви и небесные стволы”. В этой системе 2024 год - Год Деревянного Дракона. Поскольку элементу ”дерево” соответствует зеленый цвет, получается, что и год посвящен Зеленому Деревянному Дракону.  В Китае цвет играет важное значение. В традиционной китайской системе пять основных цветов: 

  1. Черный
  2. Красный
  3. Зеленый 
  4. Белый
  5. Желтый. 
Китайский дракон
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Каждый из них несет определенную смысловую нагрузку. Какие именно цвета будут удачными в определенный год по китайскому календарю определяется в том числе и в рамках системы фэн-шуй. Фактически одновременно с китайским новым годом начинается новый 20-летний цикл огня в фэн-шуй, поэтому удачными в 2024 году будут следующие цвета: 

  • красный
  • цвет молодой зелени или лаймово-зеленый 
  • императорский желтый 
  • белый 

Встречать Китайский Новый год 2024 можно в одежде красного и золотого оттенков, которые символизируют удачу и процветание. 

Дракон
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Символы Китайского нового года 

Символов у Китайского нового года, название которого на китайском звучит как Цзя-Чэнь, два: 

  1. Очевидно, что главным символом Китайского нового года 2024 будет Зеленый Деревянный Дракон, причем самец в рамках классификации ”Земные ветви и небесные стволы”. Дракон - мистический символ, энергичное и умное создание, олицетворяющее власть и благосостояние в Китае. Поскольку драконы летают по небу, в Китае они также символизируют рай. 
  2. Еще один символ года Дракона - это дерево, причем высокое. Поскольку дерево растет вверх, оно символизирует новое начало и лидерство, эволюцию и основу долгосрочного успеха. 

Традиционными китайскими символами Нового года считаются: 

  • красные конверты, в которых дарят символическую сумму денег; 
  • символ ”фу”, который приносит удачу и счастье. Его обычно наносят на изображение или фигурку животного-символа года, а также вывешивают у входа в дом, чтобы привлечь удачу; 
  • рыба - еще один символ нового года в Китае, поскольку на китайском слово ”рыба” созвучно слову ”изобилие”. 
  • китайские фонарики символизируют прощание с прошлым и приветствие будущего. 
Китайские фонарики
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Каким будет Год Дракона 2024 

Согласно китайской традиции, каждый год приобретает черты животного, которое его символизирует. В культуре Китая драконы олицетворяют удачу, силу и мощь, им подвластна водная и воздушная стихия. Поскольку еще один символ года - это дерево, эксперты по фэн-шуй характеризуют будущий год как период неограниченного потенциала с точки зрения процветания, в который возможно разрешение конфликтов при отказе от эгоцентризма. 

Будут ли встречать Год Дракона в России?

В этом году Год Дракона в России будут отмечать праздничными мероприятиями в Москве, Санкт-Петербурге и во Владивостоке. С каждым годом популярность этого праздника в России растет, в том числе и за счет увеличения количества китайских граждан, проживающих на территории страны, а также на фоне сближения России и Китая в целом. 

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