Год Дракона 2024: когда наступает, в чем встречать и каким он будет 

Год Дракона в 2024 году наступит 10 февраля. Китайский Новый год в большей или меньшей степени отмечают по всему миру, в том числе по-своему в России. О символах и цветах Нового года по китайскому календарю - подробнее в этом материале.

2024 Год какого Дракона

10 февраля 2024 года начинается Год Зеленого Деревянного Дракона. Каким будет год в Китае определяют в рамках собственной системы знаков зодиака, которая не совпадает с западной. Китайский год проходит под знаком одного из следующих 12 животных:

Крысы Быка Тигра Кролика Дракона Змеи Лошади Козы Обезьяны Петуха Собаки Свиньи

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кролик, символ китайского 2023 года, уступит место Деревянному Дракону в 07:00 утра 10 февраля: именно в это время начинается новолуние в Китае, с которого и ведет отсчет новый год в китайской традиции. Продлится год Дракона до 29 января 2025 года.

Цвета года Дракона

Цвет животного года определяется в рамках китайской системы летоисчисления под названием ”Земные ветви и небесные стволы”. В этой системе 2024 год - Год Деревянного Дракона. Поскольку элементу ”дерево” соответствует зеленый цвет, получается, что и год посвящен Зеленому Деревянному Дракону. В Китае цвет играет важное значение. В традиционной китайской системе пять основных цветов:

Черный Красный Зеленый Белый Желтый.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Каждый из них несет определенную смысловую нагрузку. Какие именно цвета будут удачными в определенный год по китайскому календарю определяется в том числе и в рамках системы фэн-шуй. Фактически одновременно с китайским новым годом начинается новый 20-летний цикл огня в фэн-шуй, поэтому удачными в 2024 году будут следующие цвета:

красный

цвет молодой зелени или лаймово-зеленый

императорский желтый

белый

Встречать Китайский Новый год 2024 можно в одежде красного и золотого оттенков, которые символизируют удачу и процветание.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Символы Китайского нового года

Символов у Китайского нового года, название которого на китайском звучит как Цзя-Чэнь, два:

Очевидно, что главным символом Китайского нового года 2024 будет Зеленый Деревянный Дракон, причем самец в рамках классификации ”Земные ветви и небесные стволы”. Дракон - мистический символ, энергичное и умное создание, олицетворяющее власть и благосостояние в Китае. Поскольку драконы летают по небу, в Китае они также символизируют рай. Еще один символ года Дракона - это дерево, причем высокое. Поскольку дерево растет вверх, оно символизирует новое начало и лидерство, эволюцию и основу долгосрочного успеха.

Традиционными китайскими символами Нового года считаются:

красные конверты, в которых дарят символическую сумму денег;

символ ”фу”, который приносит удачу и счастье. Его обычно наносят на изображение или фигурку животного-символа года, а также вывешивают у входа в дом, чтобы привлечь удачу;

рыба - еще один символ нового года в Китае, поскольку на китайском слово ”рыба” созвучно слову ”изобилие”.

китайские фонарики символизируют прощание с прошлым и приветствие будущего.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Каким будет Год Дракона 2024

Согласно китайской традиции, каждый год приобретает черты животного, которое его символизирует. В культуре Китая драконы олицетворяют удачу, силу и мощь, им подвластна водная и воздушная стихия. Поскольку еще один символ года - это дерево, эксперты по фэн-шуй характеризуют будущий год как период неограниченного потенциала с точки зрения процветания, в который возможно разрешение конфликтов при отказе от эгоцентризма.

Будут ли встречать Год Дракона в России?

В этом году Год Дракона в России будут отмечать праздничными мероприятиями в Москве, Санкт-Петербурге и во Владивостоке. С каждым годом популярность этого праздника в России растет, в том числе и за счет увеличения количества китайских граждан, проживающих на территории страны, а также на фоне сближения России и Китая в целом.