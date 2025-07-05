Почти 30 человек пострадали в ДТП с автобусом в Турции

Автобус с пассажирами столкнулся в среду с машиной в столице Турции. В ДТП получили различные повреждения почти три десятка человек.

В Анкаре 16 июля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, в котором пострадали почти три десятка человек. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Изначально сообщалось о 20 пострадавших, однако затем стало известно, что их почти 30.

По информации TRT Haber, авария случилась неподалеку от учебно-исследовательского госпиталя Гюльхане. Установлено, что автобус въехал сначала в находившуюся перед ним легковую машину, а затем выскочил с проезжей части и столкнулся с бетонным ограждением путепровода.

В результате происшествия получили различные травмы 27 человек. Всех их отвезли в медучреждения.

Врачи оценивают состояние водителя как тяжелое. Жизни остальных пострадавших ничего не угрожает.

По факту произошедшего начато расследование.