Почему приток российских туристов в Абхазию меньше ожидаемого?

Предполагалось, что российские туристы будут более активно посещать абхазские курорты, однако в реальности получается, что приток отдыхающих есть, но незначительный в сравнении с прошлым годом. О причинах рассказал эксперт.

Поток туристов в Абхазию растет, и к концу сезона он будет больше, чем в прошлом году. Тем не менее, согласно прогнозам это количество будет ниже ожидаемого, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.

"Мы предполагали, что прирост будет 10-15 процентов, но пока видим более скромный результат, где-то плюс два-три процента к показателям 2023 года... Одно из возможных объяснений – это стоимость авиабилетов, а это основной способ добраться до Абхазии. Самолеты существенно подорожали"

- Сергей Ромашкин

Директор по научным и образовательным программам "Фонда университетов Петербурга" Елена Чурина в разговоре со Sputnik Абхазия, отметила, что основная проблема – это несовпадение ожиданий и запросов отдыхающих.

С ее слов Абхазия обладает большим туристическим потенциалом, не меньшим, чем Греция. Она имеет море, живописную и уникальную природу, горы и историю, однако туристы из России все равно предпочитают отдых в других местах – Турции и той же Греции.

Среди вероятных причин Елена Чурина выделила:

Развитие внутреннего туризма в России – курорты Кубани и Северного Кавказа стали составлять конкуренцию Абхазии Стоимость перелета – самолет в Сочи или Анапу обойдется российскому туристу значительно дешевле Соотношение цены и качества – стоимость отдыха не соответствует предоставляемым туристическим услугам

Напомним, что ранее вице-президент РСТ Дмитрий Горин отметил, что Абхазия – самый бюджетный вариант заграничного путешествия для россиян. Отдых в республике на два лица выйдет примерно в 83 тыс рублей. Если выбрать более дешевый транспорт, например, автомобиль, то отдохнуть можно и за меньшую сумму.