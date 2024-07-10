Российский производитель оснастил "Эльбрус" запчастями

Российские курорты Кавказа активно пересаживаются на отечественные запчасти для канатных дорог – на "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии пришла первая партия, рассказали в институте Кавказ.РФ.
"На „Эльбрус“ пришла первая большая партия запасных частей отечественного производства для канатных дорог. Данное оборудование произведено на базе московского завода компании „Руслет“ с участием специалистов Кавказ.РФ, под управлением которого находится самый высокогорный в стране курорт"
- Кавказ.РФ
Замена механизмов намечена на осень. В сентябре пройдет ряд инспекций в той части канатной дороги, которая связывает станции "Мир" и "Гарабаши". После экспертизы, которая займет не больше трех недель, там будут обновлены практически все механизмы, обеспечивающие безопасность.
"Сегодня мы принимаем новое оборудование, в России – это первая объемная партия запасных частей для канатных дорог отечественного производителя, а значит уже можно говорить о локализации, импортозамещении в сфере оборудования канатных дорог и инфраструктурных объектов для горнолыжных курортов"
- заместитель гендиректора Кавказ.РФ Хиса Беккаев
В 2025 году планируется провести подобные работы и в других частях канатной дороги, а позже установить новые кабины между станциями "Кругозор" и "Мир" от "Руслета". Компания уже начала их производство.
Ранее сообщалось, что Кавказ.РФ планирует открыть более 19 канатных дорог на курортах Северного Кавказа. Тогда гендиректор института Андрей Юмшанов заявил, что "Руслет" – главный поставщик деталей для канатных дорог, а липецкая компания "Свободный сокол" заменит системы создания искусственного снега.