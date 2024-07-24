Россию покидают два крупных европейских банка

Свой бизнес в России в скором времени начнут сворачивать еще два крупных европейских банка – австрийский "Райффайзен" и итальянский "ЮниКредит", впрочем, в самих структурах считают, что процесс будет нелегким.

Иностранных банков в России станет меньше - австрийский "Райффайзен Банк Интернешнл" (RBI) и итальянская банковская группа "ЮниКредит" решили прекратить свой бизнес в стране, пишет газета "Ведомости".

Бегство западных банкиров не будет стремительным – как планируют компании в своих отчетах, "ЮниКредит" пока лишь сократит свой бизнес в России до конца года, а "Райффайзенбанк" задержится в стране еще дольше, пока лишь сократив свой кредитный портфель на 65%, и то - к 2026 году, пишет издание.

Что касается их клиентов, то им остается рассчитывать на лояльность финансистов, которые обещают внедрить специальные меры по защите прав клиентов и сотрудников. Тем не менее, обе банковские группы планируют стратегические шаги по минимизации финансовых связей с Россией и полному уходу с местного рынка.

Причина такого решения руководства банков - санкции, введенные Западом в отношении России, и рост геополитической напряженности. Впрочем, и там, и там признают, что процесс их выхода из страны будет долгим и сложным.