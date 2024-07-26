Вестник Кавказа

Овца стала причиной ДТП на Ставрополье

Овца стала причиной ДТП на Ставрополье
© Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края
Водитель машины не заметил животное на дороге в темноте и не смог избежать столкновения в Апанасенковском округе Ставропольского края. В результате аварии машина перевернулась, а молодой человек за рулем и пассажир получили травмы. Инспекция проводит проверку.

Водитель легкового автомобиля попал в аварию из-за животного на дорожной части в Апанасенковском округе Ставропольского края, рассказали в местной Госавтоинспекции.

"Сегодня, 31 июля около 2 часов ночи на 298 км автодороги "Астрахань – Элиста – Ставрополь" водитель автомобиля Лада Веста выбрал скорость, на которой не смог избежать наезда на овцу"

- Госавтоинспекции Ставропольского края

Животное оказалось на проезжей части без присмотра пастуха в темное время суток, поэтому 26-летний водитель не сразу ее заметил. После столкновения автомобиль перевернулся.

Молодой человек за рулем сломал ключицу и травмировал голову. Его пассажир отделался только травмой головы.

Ведомство определило, что водитель не раз нарушал ПДД – за 2 года его оштрафовали более 15 раз, из которых большинство он получил за превышение скорости.

Инспекторы взяли его кровь на анализ, чтобы определить был ли он пьян во время инцидента.

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