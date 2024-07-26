Овца стала причиной ДТП на Ставрополье

Водитель легкового автомобиля попал в аварию из-за животного на дорожной части в Апанасенковском округе Ставропольского края, рассказали в местной Госавтоинспекции.
"Сегодня, 31 июля около 2 часов ночи на 298 км автодороги "Астрахань – Элиста – Ставрополь" водитель автомобиля Лада Веста выбрал скорость, на которой не смог избежать наезда на овцу"
- Госавтоинспекции Ставропольского края
Животное оказалось на проезжей части без присмотра пастуха в темное время суток, поэтому 26-летний водитель не сразу ее заметил. После столкновения автомобиль перевернулся.
Молодой человек за рулем сломал ключицу и травмировал голову. Его пассажир отделался только травмой головы.
Ведомство определило, что водитель не раз нарушал ПДД – за 2 года его оштрафовали более 15 раз, из которых большинство он получил за превышение скорости.
Инспекторы взяли его кровь на анализ, чтобы определить был ли он пьян во время инцидента.