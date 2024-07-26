Дагестан подготовит собственных энергетиков

Энергетический колледж в Каспийске открывает программу подготовки кадров для энергетической сферы Дагестана. В рамках соглашения выпускник колледжа обязуется проработать в компании три года.

Филиал «Россети – Северный Кавказ» в сотрудничестве с энергетическим колледжем в Каспийске запускает программу целевого обучения для подготовки специалистов в энергетической отрасли. Первый набор студентов запланирован на текущий учебный год.

«Совместно с Каспийским энергетическим колледжем мы развиваем программу целевого обучения, в соответствии с которым учебное заведение обязуется подготовить специалистов. <> Программа разработана, все необходимые документы подготовлены. Первый набор будет осуществлен до конца этого года»

– исполняющий обязанности директора филиала Арсен Гаджиев

По его словам, это соглашение представляет собой важный шаг в области образования и развития энергетики Дагестана. Программа целевого обучения обеспечит студентам возможность получить качественное образование и, в дальнейшем, внедрить полученные знания и навыки на практике в рамках работы в сфере энергетики.

Так, студенты, проходящие обучение в колледже, будут иметь уникальную возможность получить практический опыт работы в компании «Россети – Северный Кавказ» - «Дагэнерго», что значительно повысит их квалификацию и подготовит к эффективной работе в отрасли.