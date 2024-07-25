Вестник Кавказа

Азербайджан пригласил руководство Ирана на COP29

Азербайджан пригласил руководство Ирана на COP29
© Фото: АзерТАдж
Али Асадов от лица Ильхама Алиева передал пригласительное письмо на COP29 Масуду Пезешкиану. Ранее азербайджанский премьер принял участие в церемонии инаугурации недавно избранного президента Ирана.

Глава Азербайджана Ильхам Алиев вручил приглашение на COP29 новому президенту Ирана Масуду Пезешкиану. Конференция по вопросам изменения климата пройдет в Баку осенью этого года.

Приглашение иранскому лидеру передал премьер-министр Азербайджана Али Асадов и поздравил того с началом президентского срока от лица Ильхама Алиева.

Также стороны обсудили активное развитие дружеских отношений между народами и будущие перспективы сотрудничества в различных сферах.

Али Асадов сейчас находится в Тегеране, где накануне прошла инаугурация Пезешкиана.

Напомним, что COP29 пройдет 11-22 ноября 2024 года в азербайджанской столице.

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