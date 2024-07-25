Азербайджан пригласил руководство Ирана на COP29

Али Асадов от лица Ильхама Алиева передал пригласительное письмо на COP29 Масуду Пезешкиану. Ранее азербайджанский премьер принял участие в церемонии инаугурации недавно избранного президента Ирана.
Глава Азербайджана Ильхам Алиев вручил приглашение на COP29 новому президенту Ирана Масуду Пезешкиану. Конференция по вопросам изменения климата пройдет в Баку осенью этого года.
Приглашение иранскому лидеру передал премьер-министр Азербайджана Али Асадов и поздравил того с началом президентского срока от лица Ильхама Алиева.
Также стороны обсудили активное развитие дружеских отношений между народами и будущие перспективы сотрудничества в различных сферах.
Али Асадов сейчас находится в Тегеране, где накануне прошла инаугурация Пезешкиана.
Напомним, что COP29 пройдет 11-22 ноября 2024 года в азербайджанской столице.