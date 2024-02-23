Ставрополье ждет магнитная буря

Магнитная буря обрушится завтра на Ставрополье. Ее пик придется на период с 6 до 15 часов. В это время магнитуда бури будет достигать 6 баллов.

Метеорологи предупредили гостей и жителей Ставропольского края о том, что в четверг, 1 августа, на регион обрушится магнитная буря. Ее пик придется на время с 6 до 15 часов, а магнитуда будет в этот временной период достигать 6 баллов.

Отметим, что магнитные бури могут оказать влияние на здоровье людей. Так, для некоторых это может обернуться головными болями, раздражительностью, бессонницей. Им рекомендуется принять меры предосторожности: попытаться избегать стресса, обогатить рацион питания полезными продуктами, уделить время для отдыха и сна.

Магнитная буря также может повлиять на работу электронных устройств. Интенсивные магнитные поля способны вызвать помехи в работе электроники, что может привести к сбоям в работе компьютеров, мобильных телефонов, GPS-навигаторов и других устройств. Рекомендуется выключить лишнюю технику на время бури, чтобы избежать ее возможного выхода из строя.

Корме того, магнитные возмущения способны вызвать сбои в работе электростанций, что может привести к отключению электричества в некоторых районах.