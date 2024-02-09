Вестник Кавказа

Ставрополье ждет историческая магнитная буря

Ставрополье ждет историческая магнитная буря
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ставрополье окажется в эпицентре сильнейшей магнитной буре. Специалисты призвали метеочувствительных людей внимательно относиться к здоровью с 24 по 25 февраля.

Ученые призвали метеочувствительных людей проявлять осторожность 24 и 25 февраля. Так как в эти дни прогнозируется сильная вспышка на солнце, которая может вызвать магнитную бурю.

В сообщении подчеркнуто, что сейчас на солнце наблюдается рекордной силы всплеск активности.

Отметим, что солнечная вспышка - это внезапное и кратковременное явление на поверхности солнца, которое сопровождается высвобождением огромного количества энергии. Она может быть вызвана различными факторами, включая сильное магнитное поле на поверхности солнца.

Магнитная буря - это глобальное явление, вызванное взаимодействием солнечного ветра и магнитным поля нашей планеты. Магнитная буря предполагает, что солнечный ветер (то есть заряженные частицы) начинает взаимодействие с магнитным полем Земли, что может привести к ухудшению самочувствия людей и сбоям в работе электронных систем и коммуникаций.

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