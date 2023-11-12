Мощнейшая вспышка за последние 5 лет произошла на Солнце

Сильная вспышка наиболее высокого класса произошла 9 февраля на Солнце. Специалисты зарегистрировали мощные потоки излучения в области вспышки.

На Солнце в пятницу днем 9 февраля произошла мощнейшая вспышка, которая относится к самому высокому классу. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики им. академика Е.К.Федорова.

"9 февраля в 16:14 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3576 (S14E10) зарегистрирована вспышка Х3.3 продолжительностью 38 минут, сопровождавшаяся нарушением КВ-радиосвязи"

- Институте прикладной геофизики

Уточняется, что влияние вспышки на Землю имеет уровень R3, что является высоким показателем. Самым экстремальным уровнем считается R5.

Специалисты отмечают, что после вспышки в области ее появления наблюдаются мощные потоки излучения.

Это вторая мощная вспышка с начала 2024 года. По словам ученых подобные вспышки могут говорить о том, что к середине года солнечная активность может достичь своих максимальных значений.