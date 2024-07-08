Массовая гибель крабов и рыбы на Каспии: Минэкологии Казахстана бьет тревогу

Жители казахстанского Актау в соцсетях делятся сообщениями о том, что на побережье Каспийского моря усеяно множеством погибших крабов и рыбы – в Минэкологии страны полагают, что причина в сбросе ядовитых веществ.

На Каспийском море обнаружили новую напасть: тревогу забили жители казахстанского Актау, обнаружившие на побережье водоема множество мертвых крабов и мелкой рыбы, пишут казахстанские СМИ.

Проблему уже изучает министерство экологии и природных ресурсов Казахстана – как полагают в ведомстве, скорее всего массовая гибель членистоногих вызвана тем, что морская вода отравляется сбросами ядовитых для морских обитателей веществ некоторыми предприятиями региона, передает Trend.

Департамент экологии министерства уже направил специалистов, которые возьмут пробы морской воды в этом районе и проверят в ней предельно допустимую концентрацию вредных веществ, а также другие параметры, после чего будут приняты меры экстренного реагирования.