Азербайджанские экологи выяснили причину гибели рыбы на Каспии

Рыба массово гибнет в прибрежной зоне Каспийского моря из-за нехватки кислорода в морской воде, установили азербайджанские экологи. На содержании живительного газа сказалась сильная жара, установившаяся в регионе.

Рыбе, в изобилии обитающей в водах Каспийского моря, катастрофически не хватает кислорода – из-за снижения его концентрации, вызванного жарой, и происходят случаи массовой гибели обитателей моря, заявил руководитель Службы охраны биологического разнообразия Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана Фируддин Алиев.

"Сотрудники министерства… взяли пробы воды и образцов погибшей рыбы. Возбудителей инфекционных заболеваний, случаев отравления и внешнего физического воздействия не выявлено. Установлено, что из-за высокой температуры воды количество растворенного в ней кислорода снизилось до неоптимального уровня - 2,2-2,5 мг/л при норме 6 мг/л, из-за чего рыба и погибла"

- Фируддин Алиев

Особенно заметно это на довольно мелководных пляжах бакинских курортных поселков Говсаны и Тюркян, хотя не исключено, что массовый мор рыбы происходит на других, менее людных прибрежных территориях, не исключил эколог, передает РИА Новости.

Напомним, на Апшеронском полуострове установилась сильная жара, которая оказывает влияние на насыщенность кислородом морской воды – жители Баку неоднократно размещали в соцсетях фотографии множества мертвой рыбы, погибшей у берегов Каспийского моря.