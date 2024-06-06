Первые зарядки для электромобилей в Азербайджане будут делать в Агдаме

В Агдаме (Карабахский экономический район Азербайджана) скоро начнут выпускать зарядные устройства для электромобилей, причем их производство будет первым для всего Азербайджана. После запуска предприятия появится 70 новых рабочих мест.

Зарядные устройства для электромобилей в ближайшее время начнут производить в Азербайджане, об этом сообщила IZIA ("Азербайджанская инвестиционная компания").

Уточняется, что предприятие, где будет запущено инновационное производство, будет действовать в Агдаме.

"В Агдамском промышленном парке на предприятии по производству электрораспределительного оборудования и розеток ООО "Eel Electric" (резидент) уже выполнено 85% работ для начала производства, идет монтаж оборудования, привезенного из Турции и стран Европы"

– IZIA

Компания займется и выпуском другой продукции. На производстве будут делать распределительные устройства, силовые щиты и конденсаторы. Кроме того, в список войдут трансформаторные подстанции. Вся эта продукция будет востребована в Карабахе для строительства и монтажа.

Предприятие разместится на площади 1,7 га. На нем будут постоянно трудиться 70 сотрудников.