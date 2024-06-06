Вестник Кавказа

Первые зарядки для электромобилей в Азербайджане будут делать в Агдаме

Первые зарядки для электромобилей в Азербайджане будут делать в Агдаме
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Агдаме (Карабахский экономический район Азербайджана) скоро начнут выпускать зарядные устройства для электромобилей, причем их производство будет первым для всего Азербайджана. После запуска предприятия появится 70 новых рабочих мест.

Зарядные устройства для электромобилей в ближайшее время начнут производить в Азербайджане, об этом сообщила IZIA ("Азербайджанская инвестиционная компания").

Уточняется, что предприятие, где будет запущено инновационное производство, будет действовать в Агдаме.

"В Агдамском промышленном парке на предприятии по производству электрораспределительного оборудования и розеток ООО "Eel Electric" (резидент) уже выполнено 85% работ для начала производства, идет монтаж оборудования, привезенного из Турции и стран Европы"

– IZIA

Компания займется и выпуском другой продукции. На производстве будут делать распределительные устройства, силовые щиты и конденсаторы. Кроме того, в список войдут трансформаторные подстанции. Вся эта продукция будет востребована в Карабахе для строительства и монтажа.

Предприятие разместится на площади 1,7 га. На нем будут постоянно трудиться 70 сотрудников.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1090 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Население Лачина превысило 2 тысячи человек

Население Лачина превысило 2 тысячи человек

Шуша принимает новые семьи переселенцев

Шуша принимает новые семьи переселенцев

Участники Шушинского форума познакомились с обновленным Лачином

Участники Шушинского форума познакомились с обновленным Лачином

Аликбер Аликберов: Славяно-тюркский мир это широкая евразийская парадигма

Аликбер Аликберов: Славяно-тюркский мир это широкая евразийская парадигма

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы