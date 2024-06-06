Первые зарядки для электромобилей в Азербайджане будут делать в Агдаме

Зарядные устройства для электромобилей в ближайшее время начнут производить в Азербайджане, об этом сообщила IZIA ("Азербайджанская инвестиционная компания").
Уточняется, что предприятие, где будет запущено инновационное производство, будет действовать в Агдаме.
"В Агдамском промышленном парке на предприятии по производству электрораспределительного оборудования и розеток ООО "Eel Electric" (резидент) уже выполнено 85% работ для начала производства, идет монтаж оборудования, привезенного из Турции и стран Европы"
– IZIA
Компания займется и выпуском другой продукции. На производстве будут делать распределительные устройства, силовые щиты и конденсаторы. Кроме того, в список войдут трансформаторные подстанции. Вся эта продукция будет востребована в Карабахе для строительства и монтажа.
Предприятие разместится на площади 1,7 га. На нем будут постоянно трудиться 70 сотрудников.