Вестник Кавказа

Водитель фуры задержан за ДТП с пятью жертвами на Кубани

ДТП в Краснодарском крае
© Фото: Telegram-канал ГУ МВД по Краснодарскому краю
Водителя грузовика, ставшего участником смертельной аварии на Кубани, задержали. ДТП унесло жизни пяти человек.

В Краснодарском крае задержан водитель грузовика, которого подозревают в совершении дорожно-транспортного происшествия, приведшего к гибели пяти человек. Об этом сказано в заявлении СУ СКР по региону.

"Подозреваемый в совершении ДТП задержан"

– пресс-служба управления

Что произошло?

Во вторник, 30 июля, на трассе в Крымском районе столкнулись два грузовика и один легковой автомобиль. Водитель большегруза марки "МАЗ" въехал в машину Chevrolet. От полученного удара иномарку отбросило на стоящую впереди фуру "МАЗ", в результате чего легковушка оказалась зажата между двумя крупногабаритными транспортными средствами. В аварии погибли водитель Chevrolet и находившиеся на пассажирских сидениях женщина и трое ее несовершеннолетних детей. По данному факту завели уголовное дело.

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