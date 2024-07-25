Водитель фуры задержан за ДТП с пятью жертвами на Кубани

В Краснодарском крае задержан водитель грузовика, которого подозревают в совершении дорожно-транспортного происшествия, приведшего к гибели пяти человек. Об этом сказано в заявлении СУ СКР по региону.
"Подозреваемый в совершении ДТП задержан"
– пресс-служба управления
Что произошло?
Во вторник, 30 июля, на трассе в Крымском районе столкнулись два грузовика и один легковой автомобиль. Водитель большегруза марки "МАЗ" въехал в машину Chevrolet. От полученного удара иномарку отбросило на стоящую впереди фуру "МАЗ", в результате чего легковушка оказалась зажата между двумя крупногабаритными транспортными средствами. В аварии погибли водитель Chevrolet и находившиеся на пассажирских сидениях женщина и трое ее несовершеннолетних детей. По данному факту завели уголовное дело.