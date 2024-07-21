Средневековая боевая башня обнаружилось у села Горная Саниба

Неподалеку от горного североосетинского села Горная Саниба, исследователи обнаружили уникальное сооружение – средневековую боевую башню.
По мнению специалистов, данная боевая башня имеет особенные черты, которые относят ее к средневековым постройкам. Наличие нескольких уровней, бойниц и каменных стен свидетельствуют о том, что это сооружение служило для обороны.
«В ходе мониторинга села Горная Саниба сотрудниками комнаследия обнаружен объект с признаками объекта культурного наследия. Это боевая башня, которая находится в районе селения Нижний Кани Пригородного района РСО – Алания, которая на момент обнаружения не числилась в реестре и списках объектов культурного наследия комитета»
– Республиканский комитет по охране культурного наследия
Первые исследования дали ученым возможность предположить, что башня имела стратегическое значение для защиты территории.
Боевая башня в Горной Санибе имеет прочные каменные стены и устойчивый фундамент, что говорит о тщательном планировании и мастерстве строителей. Бойницы, расположенные на разных уровнях, позволяли стрелкам вести огонь по врагам, защищая замок от внешних угроз. Высокое расположение башни контролировало выход из теснины и обеспечивало обширный обзор местности, что было необходимо для своевременного обнаружения вражеских атак.