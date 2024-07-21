Средневековая боевая башня обнаружилось у села Горная Саниба

В Северной Осетии была обнаружена средневековая боевая башня. Первые исследования дали ученым возможность предположить, что башня имела стратегическое значение для защиты территории.

Неподалеку от горного североосетинского села Горная Саниба, исследователи обнаружили уникальное сооружение – средневековую боевую башню.

По мнению специалистов, данная боевая башня имеет особенные черты, которые относят ее к средневековым постройкам. Наличие нескольких уровней, бойниц и каменных стен свидетельствуют о том, что это сооружение служило для обороны.

«В ходе мониторинга села Горная Саниба сотрудниками комнаследия обнаружен объект с признаками объекта культурного наследия. Это боевая башня, которая находится в районе селения Нижний Кани Пригородного района РСО – Алания, которая на момент обнаружения не числилась в реестре и списках объектов культурного наследия комитета»

– Республиканский комитет по охране культурного наследия

Первые исследования дали ученым возможность предположить, что башня имела стратегическое значение для защиты территории.

Боевая башня в Горной Санибе имеет прочные каменные стены и устойчивый фундамент, что говорит о тщательном планировании и мастерстве строителей. Бойницы, расположенные на разных уровнях, позволяли стрелкам вести огонь по врагам, защищая замок от внешних угроз. Высокое расположение башни контролировало выход из теснины и обеспечивало обширный обзор местности, что было необходимо для своевременного обнаружения вражеских атак.