Баку лидирует в туристическом рейтинге Азербайджана

Большинство иностранных туристов, приезжающих на отдых в Азербайджан, отдают предпочтение не знаменитым здравницам страны, а столице, а вот регионы не ощущают на себе внимания гостей.

Несмотря на значительный, на 37,1% по сравнению с минувшим 2023 годом рост числа туристов из-за рубежа в Азербайджане, поток которых достиг 1 081 тыс человек, подавляющее большинство из них предпочитает отдыхать в столице страны городе Баку, а не в знаменитых здравницах и на курортах в регионах, заявил депутат Милли меджлиса (парламента) Вугар Байрамов.

Ситуация ненормальная: 82,5% приезжающих в Азербайджан отдают предпочтение городу Баку, тогда как от этого страдает давно сложившаяся туротрасль регионов страны. Вторым по популярности среди иностранных туристов направлением в Азербайджане является Гусарский район.

"В этот регион отправились на отдых 5% прибывших в Азербайджан. В отелях Габалы остановилось 3,9% иностранных туристов, Нафталана – 3,6%, Губы – 2,9%, Шабрана – 0,5%, в отелях других районов – 1,6%"

- Вугар Байрамов

Регионы в битве за туриста пока проигрывают с разгромным счетом, поскольку не могут в полной мере реализовать свой туристический потенциал, зависит это и от их порядком обветшавшей инфраструктуры, и от транспортной доступности, хотя цены на туристические услуги в большинстве регионов достаточно высоки, а их качество отстает от столичного, полагает депутат, передает Sputnik Азербайджан.

Заметно лидирует в стране и столичный гостиничный сервис: в первом полугодии нынешнего 2024 года его востребованность выросла на 35,8%, до 1 852 тыс человек, но лидирует здесь снова Баку - 66,5%, тогда как на Гусар приходится лишь 5,3% постояльцев, на Нафталан - 4,4%, а на Губу, Габалу, Шабран, Лянкяран, Хачмаз, и НАР – меньше 4%.

Лидируют в потоке иностранных туристов в Азербайджан граждане Индии – это 21,1% от общего числа, на втором месте граждане России – 14,6%, на третьем – граждане Турции – 7,8%, четвертое и пятое места за гражданами Саудовской Аравии (6,6%) и Объединенных Арабских Эмиратов (5,7%).