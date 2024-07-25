Пожар в торговом центре Симферополя потушен

Около пяти часов понадобилось крымским огнеборцам, чтобы потушить крупный пожар в симферопольском торговом центре "Лоцман", вспыхнувший накануне вечером на площади в 500 квадратных метров.

Минувшим вечером в торговом центре "Лоцман" в столице Крыма вспыхнул крупный пожар – задымление переросло в пожар, разгоревшийся на площади в 500 кв м, сообщает в своем Telegram-канале МЧС РФ.

Посетители из здания были эвакуированы, на тушение огня была брошена мощная группировка спасателей из 112 специалистов и 41 единицы техники, и к полуночи огонь удалось локализовать. Окончательное тушение возгорания заняло еще почти пять часов, и лишь к 5 часам утра огонь был потушен.

"В Крыму огнеборцы МЧС России полностью потушили торговый центр"

- МЧС России

В торговом центре частично обрушилась кровля, но, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Причину пожара установит следствие – следователи уже начали проверку, сообщили в СУСК региона.