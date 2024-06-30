Киргизский Куршевель построят в Кыргызстане

В Киргизии возведут крупнейший в регионе горнолыжный курорт. Он будет работать круглый год и сможет принимать до 850 тыс туристов ежегодно. Это будет крупнейший курорт в Центральной Азии.

В Киргизии планируется строительство крупнейшего в регионе горнолыжного курорта, который привлечет не только местных жителей, но и туристов со всего мира. Согласно планам, на территории будут проложены более 200 км горнолыжных трасс различной сложности, что позволит как начинающим, так и опытным лыжникам и сноубордистам насладиться катанием.

«Сейчас страна приступила к строительству киргизского Куршевеля. Французская компания S3V, один из первых операторов всемирно известного курорта Куршевель, занимается реализацией горнолыжного кластера "Три вершины" в Кыргызстане. Там будет проложено 200 км горнолыжных трасс. Курорт будет работать круглый год и сможет принимать до 850 тыс. туристов ежегодно. Это будет крупнейший курорт в Центральной Азии»

– глава кабинета министров Акылбек Жапаров

По его словам, строительство такого масштабного курорта станет настоящим прорывом для туристической индустрии страны. Местные власти уверены, что это позволит существенно увеличить приток иностранных инвестиций, создать новые рабочие места и повысить уровень жизни населения.

Одним из ключевых преимуществ нового горнолыжного курорта будет его круглогодичная работа. Зимой туристы смогут кататься на лыжах и сноубордах, а летом их ждут пешие и велосипедные прогулки, а также насыщенная культурная программа. Это позволит максимально загрузить инфраструктуру курорта и обеспечить стабильный поток туристов в течение всего года.