Вестник Кавказа

Премьер Грузии отметил важность Ирана для Южного Кавказа

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
© Фото: соцсети Ираклия Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе назвал важной роль Ирана для стран Южного Кавказа. Он подчеркнул, что инаугурацию нового иранского президента посетили представители всех стран региона.

Иран – важная страна для региона. Такое заявление сделал премьер-министр Грузии после инаугурации новоизбранного президента Исламской республики Масуда Пезешкиана.

"Иран – очень важное государство в регионе, и как раз с учетом этого на этой инаугурации присутствовали все государства региона без исключения"

– Ираклий Кобахидзе

Он подчеркнул, что на мероприятии присутствовали официальные лица Грузии, Азербайджана, Армении, а также личный представитель генсека ООН Антониу Гутерриша, представитель главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

"То есть состав присутствующих был представительским. Что касается самого региона, регион был представлен на высшем уровне. Были в том числе премьер-министр Азербайджана, премьер-министр Армении"

– глава правительства

Напомним, инаугурация Пезешкиана состоялась 30 июля. На ней присутствовали делегации 70 стран. Грузия была представлена премьер-министром Ираклием Кобахидзе и вице-премьером, главой Минэкономики Леваном Давиташвили.

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