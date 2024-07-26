Премьер Грузии отметил важность Ирана для Южного Кавказа

Иран – важная страна для региона. Такое заявление сделал премьер-министр Грузии после инаугурации новоизбранного президента Исламской республики Масуда Пезешкиана.
"Иран – очень важное государство в регионе, и как раз с учетом этого на этой инаугурации присутствовали все государства региона без исключения"
– Ираклий Кобахидзе
Он подчеркнул, что на мероприятии присутствовали официальные лица Грузии, Азербайджана, Армении, а также личный представитель генсека ООН Антониу Гутерриша, представитель главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.
"То есть состав присутствующих был представительским. Что касается самого региона, регион был представлен на высшем уровне. Были в том числе премьер-министр Азербайджана, премьер-министр Армении"
– глава правительства
Напомним, инаугурация Пезешкиана состоялась 30 июля. На ней присутствовали делегации 70 стран. Грузия была представлена премьер-министром Ираклием Кобахидзе и вице-премьером, главой Минэкономики Леваном Давиташвили.