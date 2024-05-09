Российские пограничники завершили службу в аэропорту Звартноц

Пограничники ФСБ РФ покидают ереванский аэропорт после трех десятков лет службы. Мероприятие, посвященное прекращению их деятельности, прошло в среду в воздушной гавани.

В среду, 31 июля, в столице Армении прошла церемония, приуроченная к окончанию службы пограничников ФСБ России. Об этом пишут армянские СМИ.

Мероприятие, прошедшее в ереванском аэропорту Звартноц, посетили начальник Погрануправления ФСБ РФ в Армении Роман Голубицкий, командующий погранвойсками Службы нацбезопасности республики Эдгар Унанян, а также члены армянского парламента и сотрудники посольства России.

В ходе своего выступления советник-посланник диппредставительства РФ подчеркнул, что пограничники достойно представляли свою страну.

"Можно с уверенностью сказать, что вы достойно все эти годы представляли РФ, Пограничную службу ФСБ РФ. Я благодарю вас за безупречную работу, Россия по праву гордится вами"

– Максим Селезнев

Со своей стороны, Роман Голубицкий акцентировал внимание на том, что пограничники выполнили все поставленные перед ними задачи.

"Мы все надеемся, что безопасность Армении будет обеспечена на столь же высоком уровне уже нашими армянскими коллегами"

– начальник Погрануправления

В свою очередь, Эдгар Унанян поблагодарил российскую сторону за 32 года совместной службы.

Кроме того, в ходе церемонии нескольким российским пограничникам и сотрудникам воздушной гавани вручили медали, подарки и грамоты.

Напомним, Армения уведомила Россию о прекращении деятельности пограничников ФСБ в ереванском аэропорту в марте нынешнего года.