Госдума хочет начать штрафовать нелегальных гидов

Гидов, нарушивших правила проведения экскурсий, могут начать штрафовать. Такое предложение поступило в Госдуму от "Единой России". Авторы законопроекта выделили два критерия, по которым будут судить о необходимости штрафа.

В Госдуме хотят вынести на рассмотрение предложение о внедрении системы штрафов для экскурсоводов без лицензии и, если они не уведомят чрезвычайные службы о том, что ведут группу по небезопасному маршруту, сообщила зампред комитета по туризму от «Единой России» Наталья Костенко.

Существующий ныне закон "Об основах туристической деятельности в РФ" не включает в себя пункт об ответственности гида за несоблюдение самых важных обязательств. Среди них – документ об аттестации и оповещение сотрудников чрезвычайных служб о начале и конце экскурсии в опасной локации.

"В целях установления существующего законодательного пробела законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП)"

- Наталья Костенко

Если экскурсовод не будет иметь документ об аттестации, то ему будет грозить штраф от 20 до 40 тыс рублей, должностному лицу от 70 до 100 тыс рублей, юридическому – от 100 до 150 тыс рублей. Штрафы будут увеличиваться в 2 раза при повторении нарушения.

Если гид не сообщит МЧС о проведении экскурсии по небезопасному маршруту, то штраф будет чуть ниже от 7 до 10 тыс рублей. При повторном нарушении требования – от 30 до 50 тыс рублей.

Законопроект поступит в Госдуму на чтение 31 августа этого года.