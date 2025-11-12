Вестник Кавказа

Победителям Международной олимпиады среди студентов исламских учебных заведений вручили награды в Казани

© Фото: Духовное управление мусульман Татарстана
В Казани завершилась Международная олимпиада среди студентов исламских учебных заведений. По ее итогам победителям вручили награды.

В четверг, 13 ноября, в 22-й день месяца джумадаль-авваль, в Казани наградили победителей Международной олимпиады среди студентов исламских учебных заведений по исламским дисциплинам и арабскому языку.

Торжественная церемония прошла в IT-парке.

Олимпиада состоялась накануне в Российском исламском институте. В ней участвовали студенты из России, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Малайзии, Индии, Индонезии, Ирана, Таджикистана, Турции и Узбекистана.

Россию представляли высшие мусульманские учебные заведения из Татарстана, Башкортостана, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Чечни и Москвы.

