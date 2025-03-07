План по нефтедобыче на июнь обсудят страны ОПЕК+

Группа представителей восьми стран ОПЕК+ проведет сегодня встречу, на которой определит план по нефтедобыче на первый месяц лета. Она стартует уже через несколько часов.

Сегодня состоится встреча представителей восьми стран ОПЕК+, которые ранее взяли на себя обязательство по добровольному сокращению нефтедобычу.

Она пройдет в формате онлайн. Начало – в 13:00 (мск).

Изначально встреча должна была состояться в ближайший понедельник, 5 мая, однако вчера источник в одной из делегаций рассказал, что ее перенесли на сегодня, передает ТАСС.

В начале прошлого года Россия, Казахстан, Саудовская Аравия, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Ирак и Оман начали суммарно добровольно сокращать добычу на 2,2 млн баррелей. В апреле текущего года эти страны перешли к постепенному возвращению сокращенных объемов на рынок нефти.

В прошлом месяце также было принято решение ускорить рост нефтедобычи до 411 тыс баррелей в сутки. Тогда же была достигнута договоренность ежемесячно определять план по добыче на месяц вперед.