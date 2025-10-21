План мира по Газе может стать основой для других соглашений – Джей Ди Вэнс

Вице-президент США заявил о перспективах мирного плана по Газе в качестве модели для урегулирования других конфликтов.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, который находится с визитом в Израиле, заявил, что мирный проект по сектору Газа, инициированный Дональдом Трампом, может быть взят за основу в рамках урегулирования других конфликтов.

"Мы создаем план мира и инфраструктуру там, где неделю назад ничего не существовало. Если мы сделаем всё правильно, это может стать моделью для других мирных соглашений по всему миру, потому что показывает, чего можно достичь, если мыслить нестандартно"

– Джей Ди Вэнс

Напомним, что 10 октября Израиль и ХАМАС договорились о перемирии на основе предложенного лидером США Дональдом Трампом мирного плана из 20 пунктов. Сейчас стороны завершают реализацию первого этапа плана, который подразумевает возвращение израильских заложников и отвод частей ЦАХАЛ из Газы.