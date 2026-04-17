Пезешкиан: война не отвечает интересам ни Ирана, ни США

Иранский президент считает, что вооруженный конфликт между Ираном и США противоречит интересам обеих стран и призвал решать противоречия дипломатическим путём.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан уверен, что продолжение войны не отвечает интересам ни Ирана, ни США, поэтому для урегулирования конфликта необходимо искать дипломатические пути. При этом он призвал сохранять предельную осторожность в любых контактах с американской стороной. Об этом сообщает пресс-служба иранского президента.

"Война невыгодна никому, и одновременно с противостоянием угрозам необходимо использовать любые разумные и дипломатические пути для снижения напряженности. В то же время недоверие к противнику и бдительность во взаимодействии остаются необходимостью"

– Масуд Пезешкиан

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Попытки мирного урегулирования провалились 11 апреля на безрезультатных переговорах в Исламабаде, после чего 13 апреля ВМС США приступили к морской блокаде Исламской Республики.

Накануне постоянный представитель США при ООН анонсировал возобновление диалога в ближайшие сутки, сообщив, что американская делегация уже направляется в Исламабад на второй раунд встреч. Однако, по сообщениям иранских СМИ, Тегеран от участия в новых переговорах отказался.