Пезешкиан прочитал стихотворение на азербайджанском языке

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прочел стихотворение на азербайджанском языке во время поездки в провинцию Западный Азербайджан.

Иранский президент Масуд Пезешкиан прочитал наизусть отрывок знаменитого стихотворения поэта Мохаммеда Хоссейна Шахрияра на азербайджанском языке, видео с мероприятия, где выступал президент ИРИ, публикуют иранские СМИ.

Событие произошло во время поездки президента в провинцию Западный Азербайджан. Там Пезешкиан принял участие во встрече с учеными и представителями гражданского общества в городе Урмия.

Во время мероприятия он прочитал на азербайджанском языке отрывок из знаменитого стихотворного произведения поэта Мохаммеда Хоссейна Шахрияра "Гейдарбабайа салам" ("Привет Гейдар-бабе").

После исполнения присутствующие разразились аплодисментами.