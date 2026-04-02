Пезешкиан поблагодарил Азербайджан за гуманитарную помощь

Президент Ирана поблагодарил президента Азербайджана за гуманитарную помощь и поддержку, оказанные на фоне обострения ситуации в Иране.

Глава Ирана Масуд Пезешкиан в социальной сети X рассказал о состоявшейся телефонной беседе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В своем сообщении иранский президент выразил признательность Баку за поддержку на фоне обострения ситуации в Иране.

Масуд Пезешкиан отметил, что дружественные народы всегда приходят на выручку друг другу в сложные периоды.

"В ходе беседы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым я высоко оценил поддержку и солидарность, проявленные правительством и народом Азербайджана. Дружественные и братские народы всегда поддерживают друг друга в трудные моменты, и чем глубже цивилизационные корни, тем прочнее эта связь"

- Масуд Пезешкиан

Напомним, телефонный разговор лидеров двух стран состоялся 2 апреля. Во время этой беседы Ильхам Алиев заверил собеседника, что Азербайджан продолжит оказывать поддержку и в скором времени направит Ирану очередную партию гуманитарных грузов.

Помимо этого, азербайджанский лидер выразил глубокую обеспокоенность в связи с событиями в Иране. Он передал соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего завершения конфликта. Также в ходе разговора стороны указали на необходимость установления мира на Ближнем Востоке.