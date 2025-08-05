Первая гибридная электростанция заработала в Дагестане

Курушская ГЭС начала работать в Дагестане. Она считается первой гибридной электростанцией в республике.

Первая гибридная электростанция Курушская ГЭС начала работать в Дагестане, рассказали в пресс-службе республиканского Минэнерго.

"Курушская ГЭС стала первой гибридной электростанцией в Дагестане и одной из первых в России, сочетающей различные технологии возобновляемой энергетики для достижения оптимальной производительности"

- Минэнерго Дагестана

ГЭС обладает особенностью. Она использует не речную, а родниковую воду: в горах формируется озеро, из которого вода направляется на станцию. Она производит электричество, а после используется для орошения сельскохозяйственных угодий.

В министерстве передали, что станция была построена после завершения Великой Отечественной войны по инициативе местных колхозов, которые стремились к электрификации.

Она работает каждый день и достигает пиковой мощности в момент повышенного потребления, чтобы снизить вероятность отключений электричества в горных районах.