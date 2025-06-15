Пакистан закрывает границу с Ираном из-за атак Израиля

Граница Ирана и Пакистана вскоре будет закрыта по решению пакистанской стороны. Оно было принято из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Пакистан закрывает границу с Ираном на неопределенный срок в связи с эскалацией конфликта с Израилем, сообщило пакистанское агентство AFP.

"Решение закрыть границу с Ираном было принято по соображениям безопасности на фоне нестабильной ситуации из-за израильских атак"

- СМИ

Стоит отметить, что граница Ирана и Пакистана имеет протяженность в 905 км.

Напомним, что накануне глава МИД Пакистана Мухаммад Исхак Дар передал, что из Ирана эвакуировали 450 пакистанских паломников. Позже на родину также вернутся пакистанские студенты через пограничный пункт "Тафтан".