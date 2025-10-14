Пакистан и Афганистан продлили перемирие - СМИ

Власти Афганистана и Пакистана договорились продлить режим прекращения огня еще на 48 часов, до завершения переговоров в Дохе, которые состоятся завтра, 18 октября.

Несмотря на то, что ранее правительство Афганистана обвинило Пакистан в нарушении двухдневного перемирия, заключенного 15 октября, Пакистан и Афганистан договорились продлить режим прекращения огня до завершения запланированных переговоров в Дохе, пишет агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

"Пакистан и Афганистан договорились в пятницу продлить 48-часовой режим прекращения огня до завершения запланированных переговоров в Дохе"

- агентство

Пакистанская делегация уже прибыла в Доху, ожидается, что завтра в столицу Катара для проведения переговоров прибудет и афганская делегации, передает РИА Новости.

Напомним, ранее мы писали о том, что аналогичное перемирие на 48 часов власти двух стран заключили 15 октября, они вступили в силу в 18:00 по местному времени (16:00 мск). Перед этим, в ночь на 15 октября, начались боестолкновения между пакистанскими военными и талибами. Конфликт разгорелся в районе спорной территории Дюранда.