Отели Дубая вошли в список лучших отелей мира 2025 года

Названы лучшие отели мира – в список вошли 50 отелей, в том числе три отеля в Дубае. Кто занял первое место престижного рейтинга?
Лауреатов премии The World's 50 Best Hotels назвали в Лондоне, в этом году премия вручается в третий раз и включает множество отелей в странах Азии.
Первое место в рейтинге занял комплекс Rosewood в Гонконге. Второе и третье места за Таиландом – Four Seasons Bangkok (Chao Phraya River) и Capella Bangkok.
Три отеля в Дубае также получили высокие оценки: шестое место мирового рейтинга занял Atlantis The Royal, 20-е место – Jumeirah Marsa Al Arab, 35 место – The Lana.
Также в рейтинг вошли Upper House в Гонконге, Royal Mansour и La Mamounia в Марракеше, Mandarin Oriental Qianmen в Пекине, Soneva Fushi на Мальдивах. Замыкает список отель на Бали Mandapa, ему досталась 50-я строчка рейтинга.