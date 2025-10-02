Вестник Кавказа

Отели Дубая вошли в список лучших отелей мира 2025 года

Джумейра-Бич
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Названы лучшие отели мира – в список вошли 50 отелей, в том числе три отеля в Дубае. Кто занял первое место престижного рейтинга?

Лауреатов премии The World's 50 Best Hotels назвали в Лондоне, в этом году премия вручается в третий раз и включает множество отелей в странах Азии.

Первое место в рейтинге занял комплекс Rosewood в Гонконге. Второе и третье места за Таиландом – Four Seasons Bangkok (Chao Phraya River) и Capella Bangkok.

Три отеля в Дубае также получили высокие оценки: шестое место мирового рейтинга занял Atlantis The Royal, 20-е место – Jumeirah Marsa Al Arab, 35 место – The Lana.

Также в рейтинг вошли Upper House в Гонконге, Royal Mansour и La Mamounia в Марракеше, Mandarin Oriental Qianmen в Пекине, Soneva Fushi на Мальдивах. Замыкает список отель на Бали Mandapa, ему досталась 50-я строчка рейтинга.

