Вестник Кавказа

Онлайн-туры в заповедники запустили на Ставрополье

Онлайн-туры в заповедники запустили на Ставрополье
© Фото: Мария Уткина/ “Вестник Кавказа“
Уникальные природные локации в Ставропольском крае стали доступны онлайн. В регионе запустили виртуальные туры.

В Ставропольском крае разработали 3D-туры по заказникам и уникальным природным местам региона, информирует управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства края.

"Эти виртуальные туры уже доступны в Интернете. Они позволяют окунуться в мир истории, географии и биоразнообразия красивейших мест Ставрополья и Предкавказья"

– сообщение

Онлайн-туры составлены совместно минприроды Ставрополья и Дирекцией особо охраняемых природных территорий. Найти виртуальные туры можно на сайтах министерства и дирекции.

Онлайн можно уже посетить "Заказники Ставропольской возвышенности", совершить "Виртуальное путешествие по заказнику "Стрижамент", посмотреть фотовыставку "Заповедное Ставрополье".

Данный проект был удостоен Национальной экологической премии имени Вернадского и международной экологической премии Ecoworld, отметил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Олег Безменов.

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