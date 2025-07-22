Онлайн-туры в заповедники запустили на Ставрополье

В Ставропольском крае разработали 3D-туры по заказникам и уникальным природным местам региона, информирует управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства края.
"Эти виртуальные туры уже доступны в Интернете. Они позволяют окунуться в мир истории, географии и биоразнообразия красивейших мест Ставрополья и Предкавказья"
– сообщение
Онлайн-туры составлены совместно минприроды Ставрополья и Дирекцией особо охраняемых природных территорий. Найти виртуальные туры можно на сайтах министерства и дирекции.
Онлайн можно уже посетить "Заказники Ставропольской возвышенности", совершить "Виртуальное путешествие по заказнику "Стрижамент", посмотреть фотовыставку "Заповедное Ставрополье".
Данный проект был удостоен Национальной экологической премии имени Вернадского и международной экологической премии Ecoworld, отметил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Олег Безменов.