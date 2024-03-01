Округ Краснодара потрясла энергоавария

Свет погас в Карасунском округе Краснодара. Причина – повреждение на линии 6-10 кВ, отключена ПС «Восточная».

Энергоавария оставила без света Карасунский округ Краснодара.

«Среди улиц, на которых временно пропал свет, оказались Селезнева, Ставропольская, Старокубанская, Волжская, Бургасская, Айвазовского. Также обесточены Ялтинская, Уральская, Северная, Дмитриевская дамба, Вишняковой и Володарского»

– ЕДДС.

Что делается для восстановления электроснабжения

Авария произошла в ПС «Восточная». отметили в ЕДДС. Уточняется, что на месте уже работает специализированная бригада специалистов, которые занимаются устранением поломки и восстановлением электроснабжения. Сроки устранения аварии пока неизвестны.

В ЕДДС подчеркнули, что проблема будет решена в ближайшее время.

Куда обращаться, если нет света

Напомним, что аварийные отключения могут быть вызваны различными причинами, включая непогоду (сильный ветер, грозы, ливни), технические неисправности, аварии на электросетях, действия третьих лиц и другие непредвиденные обстоятельства.

Для получения актуальной информации о плановых или аварийных отключениях света в Краснодаре, рекомендуется обращаться к официальным источникам информации, таким как сайты местных энергокомпаний, новостные порталы Краснодара или соответствующие сервисы местных коммунальных служб. Также полезной может быть информация в социальных сетях или сообществах, где жители города делятся актуальными новостями и важными уведомлениями.