Авария оставила без света центр Севастополя

Сегодня вечером центр крымского Севастополя остался без электроснабжения. Причины аварии не сообщаются, но на место уже выехали ремонтные бригады, вернуть в дома жителей города свет и тепло обещают максимум в течение двух часов.

Сегодня вечером по невыясненным пока причинам обесточенным оказался центр Севастополя, сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор города федерального значения Евгений Горлов.

"Аварийная бригада выехала. Время на устранение технологического нарушения от 15 минут до 2 часов"

- Евгений Горлов

Также вице-губернатор добавил, что на время устранения аварии энергетики параллельно переподключают потребителей на резервные мощности.