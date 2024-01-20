Около 90 км дорог обновят в Кабардино-Балкарии в этом году

В КБР продолжают работать над улучшением качества местных дорог. В нынешнем году планируется привести в порядок примерно 90 км дорожного полотна.

В 2024 году в Кабардино-Балкарии отремонтируют десятки километров дорог, которые ведут к социально-значимым объектам и пролегают по туристическим маршрутам. Об этом рассказали в Минтрансе республики.

Работы охватят почти 90 км дорожного полотна, они будут выполнены в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Кроме того, руководство республики намерено продолжить капитальный ремонт нескольких мостов.

"Для безопасного проезда транспортных средств предусмотрены работы по приведению в норматив искусственных сооружений. В 2024 году продолжится капитальный ремонт двух мостов: мост через реку Черек на автодороге Верхняя Балкария-Мухол, а также мост на автодороге Майский-Заречное-Ново-Ивановское"

– Минтранс КБР

Там также отметили, что сейчас проводятся берегоукрепительные работы на мосту через реку Нальчик.