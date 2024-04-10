Одного из членов нападавшей на людей банды осудили на Ставрополье

На Ставрополье определились с наказанием для мужчины, совершавшего различные преступления в составе вооруженной банды. Он проведет за решеткой более 7 лет.

В Ставропольском крае вынесли приговор в отношении участника преступной группы, которая причастна к вооруженным нападениям на людей. Об этом сообщает региональное УФСБ.

Ближайшие 7,5 лет подсудимый проведет в колонии строгого режима. Его также приговорили к ограничению свободы на год.

Суд установил, что мужчина входил в состав банды, которая занималась в регионе разбойными нападениями, грабежами, вымогательством. Она также совершала другие тяжкие преступления.

"За время своей деятельности членами банды было совершено семь вооруженных нападений, в результате которых похищено имущество потерпевших на сумму более 2 млн рублей"

– пресс-служба регионального управления ФСБ

Член банды заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал признательные показания.