Новый корпус краевой детской больницы на Кубани откроют весной

Новый лечебно-диагностический корпус краевой детской больницы в Краснодарском крае должен начать работать весной 2024 года. Об этом рассказал в понедельник глава региона.
"К марту завершим и запустим объект"
– Вениамин Кондтратьев
Он подчеркнул, что строительство осуществляется в рамках нацпроекта "Здравоохранение".
Губернатор акцентировал внимание на том, что новый восьмиэтажный корпус по своим размерам превышает саму больницу.
"Это современнейшая составляющая медицины края, но мы столкнулись с ситуацией, когда поставщик вентиляционного оборудования оказался мошенником, подделаны документы, заведено уголовное дело, необходимо устанавливать новое оборудование"
– глава Кубани
Со своей стороны, в администрации региона поведали, что в корпусе, площадь которого составит 41,5 тыс кв метров, будет 350 коечных мест.