Вестник Кавказа

Новый корпус краевой детской больницы на Кубани откроют весной

Носилки в коридоре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Кубани продолжается строительство нового корпуса краевой детской больницы. Первые посетители смогут побывать в нем весной следующего года.

Новый лечебно-диагностический корпус краевой детской больницы в Краснодарском крае должен начать работать весной 2024 года. Об этом рассказал в понедельник глава региона.

"К марту завершим и запустим объект"

– Вениамин Кондтратьев

Он подчеркнул, что строительство осуществляется в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

Губернатор акцентировал внимание на том, что новый восьмиэтажный корпус по своим размерам превышает саму больницу.

"Это современнейшая составляющая медицины края, но мы столкнулись с ситуацией, когда поставщик вентиляционного оборудования оказался мошенником, подделаны документы, заведено уголовное дело, необходимо устанавливать новое оборудование"

– глава Кубани

Со своей стороны, в администрации региона поведали, что в корпусе, площадь которого составит 41,5 тыс кв метров, будет 350 коечных мест.

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