Более 30 новых отелей открылось в Краснодарском крае за год

В Краснодарском крае открылись новые отели и гостиницы. Теперь курортам региона нужны аниматоры, повара, горничные и другой персонал.

В этом году на Кубани стало больше мест размещения - было открыто свыше 30 отелей и гостиниц.

"В 2023 году в Краснодарском крае открыли более 30 средств размещения. В ближайшие годы для работы в новых гостиницах и отелях потребуются около 20 тыс специалистов сервиса, профессиональных горничных, администраторов, аниматоров, поваров, официантов"

– губернатор региона Вениамин Кондратьев

В перспективе на курортах региона может появиться еще 33 тыс номеров, строится несколько десятков объектов. В основном это 4* и 5* отели и гостиницы.