Новак: Каспийское море – будущий очаг притяжения туристов

Александр Новак заявил, что Кавказ может стать курортом мирового уровня. Он назвал Каспийское море будущим очагом притяжения туристов.

Российский вице-премьер Александр Новак допустил превращение курортов Северного Кавказа в международные туристические точки притяжения.

Он отметил, что Кавказ уже является международным курортом, а Кавминводы привлекают путешественников не только из регионов России, но и из других стран.

Новак подчеркнул, что многие горнолыжные курорты Кавказа способны оказаться на одном уровне с мировыми горнолыжными курортами и будут привлекать иностранных туристов.

"В будущем, я считаю, что это, конечно, будет уровень международного класса, конкурирующий с самыми передовыми курортами"

- Александр Новак

Вице-премьер также заявил, что это касается и санаторно-курортного лечения. Он выразил уверенность в том, что Каспийское море станет будущим очагом притяжения туристов.