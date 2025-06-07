Нетаньяху заявил о прогрессе по ситуации с заложниками в Газе

Биньямин Нетаньяху отметил прогресс в переговорах по заложникам, однако предостерег израильскую общественность от излишнего оптимизма.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что переговоры по ситуации с израильскими заложниками продвигаются, стороны добились существенного прогресса, однако процесс еще далек от завершения.

"Есть существенный прогресс (в переговорах по освобождению заложников - ред.), но я считаю, что еще рано питать излишние надежды"

– Биньямин Нетаньяху

Отметим, что ХАМАС продолжает удерживать несколько десятков заложников, однако точное число оставшихся в живых остается неизвестным. Согласно официальным данным, в плену ХАМАС числятся 55 человек.

Напомним, что Израиль в середине мая начал операцию "Колесницы Гидеона", целью которой является полное уничтожение ХАМАС, а также освобождение заложников.