Вестник Кавказа

Нетаньяху заявил о прогрессе по ситуации с заложниками в Газе

Биньямин Нетаньяху
© Фото: Сайт президента России
Биньямин Нетаньяху отметил прогресс в переговорах по заложникам, однако предостерег израильскую общественность от излишнего оптимизма.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что переговоры по ситуации с израильскими заложниками продвигаются, стороны добились существенного прогресса, однако процесс еще далек от завершения. 

"Есть существенный прогресс (в переговорах по освобождению заложников - ред.), но я считаю, что еще рано питать излишние надежды"

– Биньямин Нетаньяху

Отметим, что ХАМАС продолжает удерживать несколько десятков заложников, однако точное число оставшихся в живых остается неизвестным. Согласно официальным данным, в плену ХАМАС числятся 55 человек. 

 Напомним, что Израиль в середине мая начал операцию "Колесницы Гидеона", целью которой является полное уничтожение ХАМАС, а также освобождение заложников.

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