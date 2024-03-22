Несовершеннолетние устроили драку возле ТЦ в Ереване

В драке возле ТЦ в армянской столице приняли участь шесть человек. Всех их разыскивает полиция.

В Ереване произошла массовая драка с участием несовершеннолетних. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент случился 23 марта около торгового центра "Рио Молл".

Примерно в 21:10 четыре 17-летних юноши, один 19-летний и еще двое, чей возраст пока неизвестен, устроили драку, в ходе которой один из них получил повреждения.

По данному факту завели уголовное дело. Сотрудники полиции начали разыскивать участников драки.